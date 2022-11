MADRID SE LEVANTA POR LA SANIDAD PÚBLICA. Contra el plan de destrucción de la Atención Primaria

Carmen San José Pérez

El Servicio Madrileño de Salud cuenta básicamente con dos niveles asistenciales: la atención hospitalaria y la atención primaria. A su vez esta está formada por 266 centros de salud y 166 consultorios locales. Además este primer nivel asistencial contaba con dos tipos de servicios de urgencias, en las zonas rurales existían 40 Servicios de Atención Rural (SAR), y en la zona metropolitana la atención urgente corría a cargo de los 37 Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP).



Durante la pandemia los SUAP se cerraron y trasladaron a su personal para cubrir primero el hospital de campaña de IFEMA, más tarde a diferentes lugares para vacunar de COVID, y por último se les llevó al hospital Zendal. Han pasado más de dos años y medio moviéndolas obligatoriamente de un lugar a otro para tareas que no eran las suyas, por lo que de unos 580 efectivos al final han quedado unos 146, según cifras de l@s propios trabajadores pues nada se ha publicado.

En el último año con mayor intensidad la movilización ciudadana ha ido en aumento, exigiendo en sus barrios y pueblos que sus centros de salud tuviesen el personal necesario para ser vistos presencialmente, y que los SUAP se abriesen. Esto presionó al gobierno del Partido Popular y a su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la apertura de los mismos. Sin embargo no se hizo como estaban anteriormente a la pandemia, entre otras cosas porque ya no había personal suficiente, y sobre todo porque el gobierno lo quería hacer a su manera.

El Plan que idearon para la apertura de los SUAP fue que el personal de los SAR cubriesen también los SUAP. Esto implicaba el desmantelamiento de los SAR y sin nuevas contrataciones de profesionales… las cuentas no salían. No se podía cubrir los nuevos 78 Puntos de Atención Continuada (PAC), como ahora los llaman, con el personal de 40 SAR, unos 700 efectivos de los que más de un 15% de médic@s han dimitido, más 146 profesionales que quedaban de los antiguos SUAP.



El pasado día 22 de octubre tuvo lugar en Madrid una manifestación que marcó un punto de inflexión. Fue más numerosa que todas las últimas movilizaciones y confluyeron vecinos y vecinas junto a nutridos cortejos de profesionales de atención primaria. La habían convocado sindicatos, asociaciones vecinales, y fue apoyada por numerosos colectivos y plataformas en defensa de la sanidad pública.



A pesar de este giro en la correlación de fuerzas los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, SATSE y CESIT) firmaron un acuerdo con la consejería de sanidad y desconvocaron la huelga. Ni la mayoría de l@ss profesionales ni la ciudadanía entendían nada. Estaban indignados… A los pocos días dos sindicatos con menor implantación en la sanidad madrileña: MATS (Movimiento Asambleario de Trabajador@s de la Sanidad) y SummAT (sindicato mayoritario entre l@s trabajador@s de las urgencias extrahospitalaris) junto a la plataforma SAR convocaron huelga los días 4, 5 y 6 de noviembre. AMYTS un sindicato de médic@s también convocó desde el día 7 de noviembre de forma indefinida.



A las 48 horas de funcionamiento de los PAC la situación era caótica. La falta de profesionales hacía inviable su apertura, y cuando se ha forzado que estuviesen abiertos, no tenían médic@s en un porcentaje entre el 40% y 70%, o falta el personal de enfermería entre un 13% y 26%. Esto hizo que se sucedieran las dimisiones de altos cargos de la gerencia de atención primaria, y de mandos intermedios responsables de llevar a cabo la apertura de los PAC. Además también los sindicatos firmantes del acuerdo lo rechazaron y denunciaron.



Después de una semana de su puesta en marcha el caos y la conflictividad es bastante alta: la huelga indefinida de médic@s está en marcha. MATS y SummAT han vuelto a convocar para los días 11, 12 y 13. Y el próximo día 13 está llamada toda la población, vecinos y vecinas junto a trabajadores y trabajadoras sanitarias a cuatro marchas que confluirán en el centro de Madrid con el Plan de Urgencias Extrahospitalarias. Esperemos que esto cambie la situación al menos en parte, mejorando en cuantía y derechos la situación de l@s profesionales y por ende la calidad asistencial que recibe la población.